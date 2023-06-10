السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية

الذهب
الذهب

يقدم “الدستور” نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

أسعار الذهب اليوم  

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2335 جنيهًا، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة بالبورصة العالمية عند مستوى 1961 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 2669 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2002 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1557 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18680 جنيهًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2340 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2335 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1965 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1961 دولارًا.

اسبوعية استقرار اسعار اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب أسواق المحلية

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