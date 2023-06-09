بـ10 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار بعد موجة من التراجع أمس بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بنسبة 3.7%، في حين تترقب الأسواق تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو، والمقرر صدوره في 13 يونيو قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي، للحصول على مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية للبنك، فيما حث «صندوق النقد الدولي»، على مواصلة السياسة النقدية المتشددة لمواجهة التضخم.

وقال فادي كامل، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات مساء أمس الخميس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2.335 ألف جنيه، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات، لتسجل مستوى 1.960 دولار.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2.669 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2.002 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18.680 جنيه.

وأوضح أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، حيث بلغت أرباح الذهب الأسبوعية حتى الآن نحو 0.6%.

وأضاف أن بيانات التضخم واجتماع الفيدرالي الأمريكي ومصير أسعار الفائدة يكون لها تأثير قوي على حركة أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال الشهر الجاري.