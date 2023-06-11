سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية مع بدء التجهيزات للسفر لأداء مناسك الحج هذا العام وتغيير العملات الأجنبية المطلوبة للصرف في المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في البنوك المصرية



يستعرض موقع "الدستور" خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر.

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة



8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 11 يونيو 2023



دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء.

30.9386 جنيه للبيع.



يورو

33.0845 جنيه للشراء.

33.1909 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

38.4233 جنيه للشراء.

38.5526 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

33.8926 جنيه للشراء.

34.0134 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

22.0538 جنيه للشراء.

22.1274 جنيه للبيع.



دينار كويتى

100.2284 جنيه للشراء.

100.6067 جنيه للبيع.

درهم إماراتي

8.3966 جنيه للشراء.

8.4235 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.3244 جنيه للشراء.

4.3384 جنيه للبيع.