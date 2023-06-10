التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 10-6-2023 أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار خلال الفترة الماضية استقرارًا مقابل الجنيه المصري، وتصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل" من قبل المواطنين المصريين وذلك بسبب ارتباطه ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق، وأكد خبراء الاقتصاد أن سعر الدولار عادة يخضع لعدة اسباب وهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والتضخم وآليات العرض والطلب، لذلك ينشر الدستور آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم السبت

ننشر خلال السطور التالية، آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم السبت 10 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث سجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم السبت 10 يونيو استقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الدولار اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

وفي البنك التجاري الدولي، لم يتغير سعر الدولار اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 حيث سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار اليوم السبت 10 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.