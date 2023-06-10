السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 10 يونيو

الدولار
الدولار

ارتفع معدل البحث على سعر الدولار في محرك  "جوجل"، وذلك بسبب ارتباطه بأسعار بعض السلع المحلية في الأسواق، وأكد خبراء الاقتصاد أن سعر الدولار عادة يخضع لعدة اسباب وهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والتضخم وآليات العرض والطلب، لذلك يستعرض الدستور آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في البنوك. 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

الدستور ينشر خلال التقرير التالي، آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم السبت 10 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 10 يونيو شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري      

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 10-6-2023

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 10 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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