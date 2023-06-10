سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 10-6-2023

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 10-6-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل ترقب اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة للإيداع والاقتراض خلال الأشهر المقبلة، حيث تؤثر على الأسعار في كافة الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 10-6-2023

استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 10-6-2023 وفقًا للوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار الأمريكي في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قدر الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك الأهلي المصري الدولار الأمريكي بنحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك مصر عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

ثبتت حركة بيع الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية



سجل اليورو الأوروبي نحو 33.08 جنيه للشراء و 33.91 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 38.42 جنيه للشراء و 38.55 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

قدر الدينار الكويتي بنحو 100.22 جنيه للشراء 100.60 جنيه للبيع.

استقر الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.