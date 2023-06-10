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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 10-6-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 10-6-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل ترقب اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة للإيداع والاقتراض خلال الأشهر المقبلة، حيث تؤثر على الأسعار في كافة الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 10-6-2023

استقرار في سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 10-6-2023 وفقًا للوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار الأمريكي في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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قدر الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك الأهلي المصري الدولار الأمريكي بنحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك مصر عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

ثبتت حركة بيع الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 للبيع.

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سعر اليورو والعملات العربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9-6-2023

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9-6-2023

 

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية


سجل اليورو الأوروبي نحو 33.08 جنيه للشراء و 33.91 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 38.42 جنيه للشراء و 38.55 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

قدر الدينار الكويتي بنحو 100.22 جنيه للشراء 100.60 جنيه للبيع.

استقر الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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