"الزراعة": انخفاض كبير فى أسعار الأعلاف بسبب دخول كميات ضخمة للسوق

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، سبب تفاوت سعر بيع اللحوم، قائلًا إن بيع اللحوم بـ400 جنيه في بعض محال الجزارة يرجع إلى أن بعض الناس يضعون تكاليف التسويق والدعاية وبعض المواصفات، الخاصة كما أن أماكن العرض تختلف.

وأضاف القرش خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نعمل على زيادة المعروض من خلال منافذ الوزارة بحيث يكون هناك بديل، فإذا كانت أسعار بعض المحال غالية سيكون البديل متاحًا من خلال منافذ وزارة الزراعة ومنافذ الدولة، وعندما يزيد هذا العدد سيضطر من يخصص زيادة غير مبررة أن يقلل السعر إلى سعر معادل يرضي المستهلك".

وتابع: "حدث انخفاض كبير جدًا في سعر الأعلاف، حيث تم الإفراج عن شحنات وخامات الأعلاف في الفترة من أكتوبر حتى بداية يونيو بـ5.5 ملايين طن وهو ما كلّف الدولة المصرية مبالغ كبيرة جدًا، وهذا انعكس على أسعار الأعلاف وأدى إلى انخفاضها".