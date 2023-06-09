تبدأ من 50 جنيهًا.. تجار الملابس: أسعار "سوق العتبة" تناسب الجميع

استعد تجار سوق العتبة والموسكي، التابع لمحافظة القاهرة، لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع ارتفاع إقبال المواطنين لشراء ملابس العيد بأسعار مخفضة مقارنًة بالأسعار في المحال التجارية والمولات.

وبدأت أسعار البناطيل في السوق من 50 جنيها، حتى 300 جنيه، وأسعار القمصان الرجالي بدأت من 25 جنيها، حتى 200 جنيه، وأسعار القمصان الحريمي من 50 جنيها، حتى 280 جنيها، وأسعار ملابس الأطفال تبدأ من 20 جنيها، وأسعار الأحذية تبدأ من 75 جنيها، وتصل لـ 150 جنيها.

وقال محمود إبراهيم ، أحد تجار ملابس الأطفال لـ"الدستور"، إن أسعار الملابس في عيد الأضحى ملائمة لكل الطبقات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أسعار ملابس الأطفال تبدأ من 20 جنيها فقط.

فيما أوضح حسين عيد، تاجر بملابس السيدات، أن الإقبال كبير جدًا وأغلب الأهالي يشترون الملابس من الآن تفاديًا للزحام، وارتفاع الأسعار في بداية الموسم، مؤكدًا أن أسعاره تبدأ من 25 حتى 200 جنيه.

وفي ذات السياق، أشار فتحي محمد، أحد تجار ملابس الرجال، إلى أن الفقراء والأغنياء يقبلون على سوق العتبة والموسكي، لأن جودة المنتجات به عالية، وأسعاره مخفضة.