الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: توفير 111 فرصة عمل للشباب بالفنادق والمنشآت السياحية والقطاع الخاص خلال شهرين

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل  بمطروح  نجحت خلال شهري أبريل ومايو 2023  في توفير فرص عمل وتعيين عدد 111 من الشباب، ذكور وإناث  من أبناء مطروح من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل. 

 وأوضح أن ذلك جاء بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية العمل، بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية و منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.


وأضاف عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن التعيين فعليا (مؤقت ودائم ) وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.


وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية العمل  بمطروح ومنشآت القطاع الخاص بالمحافظة مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية العمل والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.

جاء ذلك استمرارا لجهود المحافظة لمساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

ابناء مطروح توفير حياة كريمة توفير فرص عمل فرص العمل للشباب منشآت القطاع الخاص محافظ مطروح مكاتب التشغيل

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

ضبط 1.75 طن قمح تم تجميعها بدون ترخيص في المنوفية

انقلاب سيارة محملة بالبضائع أعلى الطريق الدائرى

مصرع شخص وإصابة 4 بتصادم سيارتين فى أسيوط

عاطل وراء قتل شخص فى مشاجرة بالمعادى

مصرع اثنين وإصابة 3 بانقلاب ميكروباص فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية