الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جزويت الإسكندرية يناقش "عهد دميانة" لـ أسامة الشاذلي

عهد دميانة
عهد دميانة

يستضيف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، حفل توقيع ومناقشة رواية "عهد دميانة" للدكتور أسامة الشاذلي، والصادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع، على أن يناقشه وليد فكري، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 22 يونيو المقبل.

ومن أجواء الرواية نقرأ: ارتفع جزع النخلة الذى شد إليه جسده نحو السماء. مسيحى خاطئ مجمل بالخزى، لا يبحث عن الخلاص لنفسه أو لغيره. يرنو من فوق صليبه إلى أرض كان يتمنى أن يرى أثر أقدامه عليها، فتعلقت أقدامه فى الهواء،و تعلوه سماء لا مكان له فيها، بعد أن صار ملعونا بشهادة الجميع مسلمين، ومسيحين ، سنه ، وشيعة، روم ،وقبط. عاش حياته مرتديا ثوب الشك، و اليوم يموت ولديه يقين واحد، أن الحياة عبث لا تستحق أن تعاش، و الإنسان فى هذه الحياة كخيال الظل، فهل هناك أثر لخيال؟ كل المستيقنين كذبة، و اليقين الوحيد فى هذه الحياة أنه لا يقين!" إنسان حائر بين رحى الصراع القومي والمذهبي في نهاية الدولة الفاطمية، ورحلة للبحث عن الھویة بین عشرات الانتماءات التي تفرقھا ، وحكاية جديدة من صفحات الماضي تلقي بظلالها على الحاضر. 

أسامة عبد الرؤف الشاذلي؛ طبيب وكاتب وروائي مصري من مواليد عام 1974، يعمل أستاذاً لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس ويعدُّ رائداً من رواد جراحات القدم والكاحل بمصر والوطن العربي. يقوم بتدريس مادة تاريخ الطب بكلية الطب جامعة عين شمس وكذلك بجامعة برشلونة. له عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ . كما صدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012.

حققت روايته الأولى "أوراق شمعون المصري" نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدرت قوائم الأكثر مبيعا على مدار عامين، إذ تسرد خروج اليهود من مصر أثناء فترة التيه في عهد سيدنا موسى وفرعون معتمدة على علمي التاريخ والآثار في السرد بصورة تفصيلية للتاريخ اليهودي، كما اعتبرت أكثر كتاب عربي مقروء في عام 2022 طبقاً لموقع goodreads.

مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية الجزويت عهد دميانة رواية الرواق للنشر أوراق شمعون المصري

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