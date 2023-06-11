خلافات الجيرة وراء إطلاق النار على ربة منزل بسوهاج

أمرت النيابة العامة بسوهاج، حبس سائق وابن عمته أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإطلاق النار على ربة منزل بسبب خلافات الجيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده تعدي شخصين على ربة منزل.

بالانتقال والفحص تبین إصابة «ناجحة. ن»، 42 سنة، ربة منزل، وأفادت بإتهام كل من: «عبد الله. ح»، 19 سنة، سائق، ونجل عمومته «حاتم. ع»، 19 سنة، عامل، بالتعدي عليها وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والسلاح المُستخدم وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.