الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات الجيرة وراء إطلاق النار على ربة منزل بسوهاج

إطلاق النار
إطلاق النار

أمرت النيابة العامة بسوهاج، حبس سائق وابن عمته أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإطلاق النار على ربة منزل بسبب خلافات الجيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده تعدي شخصين على ربة منزل.

بالانتقال والفحص تبین إصابة «ناجحة. ن»، 42 سنة، ربة منزل، وأفادت بإتهام كل من: «عبد الله. ح»، 19 سنة، سائق، ونجل عمومته «حاتم. ع»، 19 سنة، عامل، بالتعدي عليها وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين والسلاح المُستخدم وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج ربة منزل اطلاق النار خلافات الجيرة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أجرت 13 جراحة بالعمود الفقرى.. الأولى على "إعدادية المنوفية" تناشد وزارة الصحة التدخل لعلاجها

مصرع موظف صدمته سيارة بالطريق السياحى بالجيزة

الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل رجل أعمال فى المقطم

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فى أسوان بنسبة نجاح 78%

مقتل مسن وإصابة نجله فى مشاجرة بين عائلتين بسبب قطعة أرض بدشنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية