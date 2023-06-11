مياه الفيوم: تحليل 34 ألف عينة مياه بالمحطات والشبكات خلال شهر مايو

قامت فرق العمل بقطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بمتابعة الخطة الشهرية الخاصة بسحب وتجميع وتحليل العينات بهدف متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى من أجل تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية فى حالة عدم مطابقتها.

وتم تجميع ٣٣٨٦٩ عينة خلال شهر مايو ٢٠٢٣ منها ٣٣٢٦٣ عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، عدد ٥٥٤ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي، علاوة على عدد ٦٢ عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعى.

خلال تحليل عينات مياه بالمحطات والشبكات

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