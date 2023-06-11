اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية فى أسوان بنسبة نجاح 78%

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة أسوان.

تسلم الدكتور سيد حسن، مدير عام العلوم الدينية والعربية بمنطقة أسوان الأزهرية، نتيجة الدور الأول للشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2022- 2023.

ومن ناحيته، هنأ الدكتور سيد حسن الطلاب الناجحين، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق.

وبلغت نسبة النجاح 78% وذلك بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، كما أنه تم تحديد أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى منطقة أسوان الأزهرية.