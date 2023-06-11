تموين كفر الشيخ: توريد 194437 طن قمح للصوامع والشون

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023م الحالى يتم من خلال عدد 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف أن هناك متابعة من المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.

ووجه المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة تموين كفر الشيخ الالتزام بتنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وقد بلغ اجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الاحد 11 يونيو 2023م ” 194437 طنا و539 كجم.