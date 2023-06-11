الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بطوخ

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض بطوخ.

صدر الحكم  برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

كشف أمر الإحالة أن المتهم “إبراهيم. ب” عامل، أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز أداة قاطع "كتر"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه حال مرور القوة الأمنية بدائرة المركز، تم إبصار المتهم والمطلوب التنفيذ عليه بإحدى القضايا ممسكًا بيده سلاح أبيض "كتر"، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بداخله 33 لفافة لجوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم بما تم ضبطه أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته الآثمة، والمبلغ المالي جزء من متحصلات بيعه للمواد المخدرة.

محكمة جنايات بنها السجن المشدد عامل مركز شرطة طوخ المستشار السيد هاشم الصادق الهيروين

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة الأئمة بالأوقاف

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

فايز الضباعنى رئيسًا لمصلحة الضرائب

مسئول بـ"السياحة": هدفنا الوصول إلى 30 مليون سائح فى 2028

فتح باب الحجز لـ361 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية