المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض بطوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

كشف أمر الإحالة أن المتهم “إبراهيم. ب” عامل، أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز أداة قاطع "كتر"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه حال مرور القوة الأمنية بدائرة المركز، تم إبصار المتهم والمطلوب التنفيذ عليه بإحدى القضايا ممسكًا بيده سلاح أبيض "كتر"، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بداخله 33 لفافة لجوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم بما تم ضبطه أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته الآثمة، والمبلغ المالي جزء من متحصلات بيعه للمواد المخدرة.