منها غسل اليدين.. نصائح وقائية لحماية العين من الأتربة في الصيف

شهد المواطنون خلال الفترة الأخيرة، حدوث تغيرات مناخية خصوصاً بعد ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة والأتربة في الجو.

ويعاني أصحاب حساسية العين من هذه المشكلة، خلال فصل الصيف بسبب الأتربة والشمس شديدة الحرارة التي تؤذي العين وتتأثر نتيجة الأجواء المُغبرة، لذا ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" للحصول على نصائح صحية وقائية للعين لتحميك من أتربة فصل الصيف.

- نصائح وقائية للعين للحماية من أتربة فصل الصيف

يحاول أصحاب حساسية العين معرفة طرق الحماية في فصل الصيف ، بدلاً من التعرض إلى مشاكل كبيرة تؤثر على العين، نتيجة تقلبات الطقس خلال الأيام الأخيرة نستعرض أبرزها في السطور التالية:

1 - التعرض للشمس الفوق بنفسجية

يجب أن تحمي عينك عند نزولك من المنزل، من خلال ارتداء النظارات الشمسية أو قبعة الرأس لتحميك من أشعة الشمس الضارة الفوق بنفسجية.

2 - شرب المياه

يجب أن تهتم بشرب المياه الكافية التي يحتاجها جسمك حتى لا يحدث لك جفاف خلال فصل الصيف، لذلك يجب أن تتناول الفواكه والخضروات الصحية التي تحمي جسمك من فقدان العرق.

3 - غسل اليدين

أثناء خروجك من المنزل لا تضع يديك على عينيك، لأنها تحمل الكثير من البكتيريا الضارة التي يمكن أن تؤذي عينك بشكل سريع، لذلك يجب أن لا تنسى غسل يديك جيداً بالماء والصابون.

4 - استخدام قطرات العين الطبية

إذا كنت تعاني من حساسية أو التهابات العين، يجب ان تستشير طبيبك أولاً للحصول على القطرات التي تتناسب مع نوع مرضك حتى لا تتاثر نتيجة الأجواء المُغبرة أو تتعرض لأعراض جفاف العين، لذلك يجب أن تقوم بفحص طبي شامل.