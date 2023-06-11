بالتزامن مع العطلة الصيفية.. أنشطة يجب القيام بها مع طفلك

العطلة الصيفية تجلب معها الفرح والملل بنفس القدر، من ناحية يتمتع الأطفال بحرية الاستيقاظ في وقت متأخر قليلاً والحصول على وقت ممتد للمرح والبهجة، ومن ناحية أخرى، لديهم الكثير من الوقت غير المنتج الذي قد يتركهم يشعرون بالملل والإحباط.

الآباء غالبًا ما يواجهون صعوبة في التفكير في الأنشطة التي يمكن أن تجعلهم منشغلين وسعداء، من المهم الحفاظ على مشاركة الطفل عقليًا وجسديًا خلال العطلة الصيفية أو حتى غير ذلك، ولهذا يمكن وضع بعض القواعد الأساسية.

القراءة مهمة للأطفال من جميع الفئات العمرية لأنها تنمي خيالهم وتساعد في نمو الدماغ، وبالمثل فإن اللعب في الهواء الطلق مع الأصدقاء هو أفضل طريقة للحفاظ على نشاط أطفالنا بدنيًا.



إليك قائمة بأفضل الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها مع طفلك:

اقرأ معًا

القراءة نشاط أساسي يساعد على تحفيز خيال الأطفال ومهاراتهم اللغوية وتطورهم المعرفي، خصص بعض الوقت كل يوم للقراءة معًا سواء كان كتابًا مصورًا للأطفال الصغار أو كتاب فصل للكبار، شجعهم على المشاركة بطرح الأسئلة ومناقشة القصة.

اللعب في الهواء الطلق

يعد الانخراط في الأنشطة البدنية في الهواء الطلق أمرًا بالغ الأهمية لرفاهية الأطفال بشكل عام، شجعهم على قضاء بعض الوقت في الخارج كل يوم، سواء كان ذلك اللعب في الحديقة أو ركوب الدراجات أو لعب الصيد أو مجرد استكشاف الطبيعة.

يعزز اللعب في الهواء الطلق اللياقة البدنية والتفاعل الاجتماعي والشعور بالمغامرة.

وقت الإبداع

خصص وقتًا للأنشطة الإبداعية مثل الرسم أو الرسم أو الحرف اليدوية أو البناء باستخدام المكعبات، تعزز هذه الأنشطة إبداع طفلك ومهاراته الحركية الدقيقة وقدراته على حل المشكلات، شجع خيالهم وامتدح جهودهم لتعزيز ثقتهم.

وقت الوجبة العائلية

لا يؤدي تناول الطعام معًا كعائلة إلى تعزيز عادات الأكل الصحية فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة للحصول على وقت جيد للتواصل، اهدف إلى تناول وجبة واحدة على الأقل معًا كل يوم حيث يمكنك المشاركة في محادثات هادفة ومشاركة القصص وإنشاء ذكريات دائمة.

أنشطة التعلم

أشرك أطفالك في الأنشطة التعليمية لدعم نموهم الفكري، يمكن أن يشمل ذلك حل الألغاز أو ممارسة الألعاب التعليمية أو إجراء تجارب علمية أو ممارسة مهارات الرياضيات الأساسية، قم بتخصيص هذه الأنشطة وفقًا لأعمارهم واهتماماتهم، مما يجعل التعلم ممتعًا وتفاعليًا.

الأعمال والمسؤوليات

أشرك أطفالك في الأعمال والمسؤوليات المناسبة لأعمارهم حول المنزل، هذا يعلمهم مهارات حياتية مهمة مثل التنظيم والعمل الجماعي.

جودة الوقت

أخيرًا، تأكد من تخصيص وقت جيد فقط للتواصل مع أطفالك، يمكن أن يكون ذلك من خلال أنشطة مثل ممارسة ألعاب الطاولة، أو الذهاب في نزهة عائلية أو قضاء ليلة في فيلم أو الانخراط في هواياتهما المفضلة معًا. تسمح لك هذه المرة بتقوية علاقتك وخلق ذكريات عزيزة.