بيطرى الدقهلية: فتح المجازر مجانًا لاستقبال الأضاحى خلال العيد

أكد مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية الدكتور السيد الحسنين المتولي، فتح جميع المجازر مجانًا لاستقبال أضاحي المواطنين خلال عيد الأضحى، موجهًا بتشديد الرقابة على المجازر خلال الفترة المقبلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ووجه مدير المديرية - خلال جولته التفقدية اليوم الأحد لمجزر ميت غمر لمتابعة الاستعدادات لاستقبال أضاحي المواطنين - بضرورة استمرار حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة والأسواق وضبط الفاسد منها بالتنسيق مع التموين والصحة، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح.

وشدد على رفع مخلفات الذبح أولًا بأول، غسل العنابر وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على البيئة وصحة المواطن.. مؤكدًا على مد العمل في جميع المجازر بالمحافظة لاستيعاب الزيادة في أعداد الذبائح، وإلغاء الإجازات لجميع العاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر اعتبارًا من 18 يونيو وحتى آخر أيام العيد.

في سياق متصل، شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالدقهلية الدكتور أحمد الشربيني والدكتور خالد عنبر بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي التموين والصحة حملة تفتيشية على الأسواق بمركزي المنصورة وطلخا، وتم ضبط 90 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة و775 كجم دجاج مجمد، لحم مفروم، كفتة، كبدة، سجق، دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 6 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية.