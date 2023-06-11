أخبار الظهيرة| فايز الضباعني رئيسا لمصلحة الضرائب وفتح الحجز لـ361 وحدة سكنية

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار التي شملت أحداثًا سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، وترصد "الدستور" لكم أبرز هذه الأخبار من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

- لحظة وصول الفرقاطة "القهار" إلى قاعدة الإسكندرية البحرية (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز» اللقطات الأولى لوصول الفرقاطة «القهار» من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقًا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

- فايز الضباعني رئيسا لمصلحة الضرائب

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا رقم ( 278 ) لسنة 2023 بتكليف الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة، وذلك خلفا لمختار توفيق والذي بلغ سن المعاش بعد رحلة من العطاء والتفاني والإخلاص في العمل وخدمة بلده ومصلحته لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

- البترول تعلن عن تقدم ملحوظ في التصنيع ونسب المكون المحلي لمشروعات الغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تقدم ملحوظ في التصنيع ونسب المكون المحلي لمشروعات البترول والغاز، وذكرت الوزارة في بيان لها حرص قطاع البترول والغاز على تهيئة السبل الداعمة لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلى في المشروعات الجديدة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- فتح باب الحجز لـ361 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح باب الحجز، لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة (لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان) بمساحات تتراوح من 95م2 : 155م2 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- "بعيدة عن اللف والدوران".. "التعليم": أسئلة امتحانات الثانوية مباشرة ولا تحتمل إجابتين

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون مختلفة عن السنوات الماضية، وقال المصدر، في تصريحاته لـ"الدستور": "أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستتدرج بالفعل من السهل للصعب لاستكمال القراءة (اضغط هنا)