الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فايز الضباعنى رئيسًا لمصلحة الضرائب

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارًا رقم (278) لسنة 2023 بتكليف الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة، وذلك خلفًا لمختار توفيق والذي بلغ سن المعاش بعد رحلة من العطاء والتفاني والإخلاص في العمل وخدمة بلده ومصلحته.

كما أصدر وزير المالية قرارًا رقم 279 لسنة 2023 بتكليف كل من الدكتور السيد محمود محمد عبدالله صقر، ورشا عبدالعال حسن عبدالله راضي بتسيير أعمال وظيفتي نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية بالإضافة إلى عملهما، وذلك لحين شغل هاتين الوظيفتين.

وأصدر وزير المالية قرارًا رقم 280 لسنة 2023 بتكليف خالد محمود محمد حسن بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، بقطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بالمصلحة، وذلك بالإضافة إلى عمله. 

الدكتور فايز الضباعني تدرج في العديد من الوظائف والمناصب القيادية بالمصلحة، حيث كان مأمور فحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان من عام 1991، ثم مفتشًا بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي من عام 1996، ثم مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب من عام 2000، ثم مدير عام الإدارة العامة للدراسات الفنية بقطاع مكتب رئيس المصلحة اعتبارًا من عام 2010.

وتولى وظيفة مدير عام المكتب الفني لقطاع مكافحة التهرب الضريبي من عام 2013، ثم أصبح مشرفًا على قطاع مكافحة التهرب الضريبي من عام 2014، ثم رئيس الإدارة المركزية للتوثيق الإلكتروني وتشغيل النماذج الضريبية من 2019.

كما تولى منصب رئيس مركز متوسطي الممولين خلال الفترة من 22/11/2020 حتى 17/5/2022، ثم رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية والمشرف على مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار.

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