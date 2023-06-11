الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب الحجز لـ361 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح باب الحجز، لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة (لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان) بمساحات تتراوح بين 95م2 و155م2.

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتباراً من غد الإثنين الموافق 12/6/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2023، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرءوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

 وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقاً للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي المعلمين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبدالرءوف - امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

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