الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لحظة وصول الفرقاطة "القهار" إلى قاعدة الإسكندرية البحرية (فيديو)

لحظة وصول الفرقاطة
لحظة وصول الفرقاطة «القهار» إلى قاعدة الإسكندرية البحرية

عرضت قناة «إكسترا نيوز» اللقطات الأولى لوصول الفرقاطة «القهار» من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقًا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

الفرقاطة القهار 

وتعد الفرقاطة "القهار" الثانية من أصل 4 فرقاطات طراز (MEKO-A200)، وتم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا، حفاظًا على مقدراتنا وإعلاءً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

الفرقاطة القهار اللقطات الأولي وصول الفرقاطة القهار اكسترا نيوز قاعدة الإسكندرية البحرية

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