البترول تعلن عن تقدم ملحوظ فى التصنيع ونسب المكون المحلى لمشروعات الغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تقدم ملحوظ في التصنيع ونسب المكون المحلي لمشروعات البترول والغاز.

وذكرت الوزارة في بيان لها حرص قطاع البترول والغاز على تهيئة السبل الداعمة لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلى في المشروعات الجديدة مما ساهم في تقليل جانب من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد المكونات الخاصة بالمشروعات وسرعة توفيرها وتوطين صناعات جديدة بأياد وعقول مصرية من قطاع البترول، وقد عملت ورش التصنيع المحلى بالقطاع بعد تطويرها وتحديثها على تصنيع العديد من المكونات التي كان يتم استيرادها من الخارج مثل الأوعية وأبراج التقطير بمصافى التكرير وغيرها، ومن أبرز النماذج ورش التصنيع المحلى الجديدة لشركة بتروجت بأسيوط وتطوير ورش التصنيع المحلى التابعة للشركة في عدد من مناطق الجمهورية، وتطوير ورش غاز مصر في محافظة الجيزة.

البترول: تقدم ملحوظ في التصنيع ونسب المكون المحلى لمشروعات البترول والغاز

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وانعكس ذلك إيجاباً على نمو أنشطة الشركات وعوائدها الاقتصادية واستعادة مكانتها كقلاع إنتاجية لقطاع البترول.