الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بعيدة عن اللف والدوران".. "التعليم": أسئلة امتحانات الثانوية مباشرة ولا تحتمل إجابتين

طلاب
طلاب

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون مختلفة عن السنوات الماضية.

وقال المصدر، في تصريحاته لـ"الدستور": "أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستتدرج بالفعل من السهل للصعب، ولكن الميزة أنها ستكون واضحة ومباشرة ولا تحتمل أكثر من إجابة تجعل الطالب يحتار فيها، ولكنها ستحتاج للتفكير أيضًا".

وأضاف المصدر أنه توجد تعليمات واضحة وصريحة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بدقة صياغة السؤال صياغة جيدة تجعل الطالب يفهمه من المرة الأولى، ويكون السؤال بعيدًا عن "اللف والدوران".

وأشارت المصادر، خلال تصريحاتها الخاصة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ غدًا 12 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع، إلى أن الشكاوى من امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون أقل بكثير من الأعوام الماضية، كذلك حالات الغش، لأن جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى أنه حال تداول أي ورق أسئلة أو إجابات سيتم تحديد مصدره على وجه السرعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم التنسيق مع كل الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الامتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة، وخط تليفوني للتواصل السريع، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أي أزمة بمحيط ومقار اللجان، وأيضًا توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس ومقار اللجان الامتحانية، والتواصل مع التموين لتوفير العيش للزملاء بالاستراحات.

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