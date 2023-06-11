بحوث الصحراء يعقد ندوة حول "التغيرات المناخية وأثرها على الإنتاج الزراعى"

نظم مركز بحوث الصحراء ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وأثرها على الإنتاج الزراعي بمحافظة مطروح"، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحضور المهندس مرضي القطعاني رئيس وحدة الدعم الفني والإرشادي بسيدي براني بمطروح" التي انعقدت بها فعاليات تلك الندوة.

وصرح الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المركز يقوم بتنفيذ مشروعات وبرامج بحثية تطبيقية للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية وسبل مواجهتها لتحقيق الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونشر الوعي وثقافة التعامل مع التغيرات المناخية للحد من آثارها السلبية، مؤكدا حرص المركز على الاهتمام بضرورة رفع الوعي البيئي لمواجهة المشكلات البيئية والحفاظ على استدامة الموارد بالبيئات الصحراوية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة داليا فاروق جاب الله أستاذ باحث بشعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء ورئيس البرنامج البحثي، أن المجتمعات الصحراوية من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية وخاصة محافظة مطروح، وأضافت أن البيئة الزراعية بتلك المحافظة تواجه العديد من التحديات في ظل الظروف المناخية المتغيرة يوما بعد يوم مما يتطلب التوعية باستنباط أصناف زراعية جديدة تتحمل التغير في درجات الحرارة وتذبذب سقوط الأمطار والملوحة والجفاف، وتغير مواعيد زراعة بعض المحاصيل ليتوافق مع الظروف الجوية المتغيرة، وزراعة محاصيل بديلة أكثر تأقلما مع تلك الظاهرة.

وأشارت "جاب الله" إلى أن البرنامج البحثي يكثف أنشطته لتوعية الزراع وصغار المربين بالأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، وكيفية الحد منها من خلال عدة محاور تناولتها فعاليات الندوة على مدار يومين تمثل المحور الأول منها في " إنتاج المحاصيل بين الأثر والتأثر بالتغيرات المناخية" ألقاه الدكتورة فاطمة الجوهري الباحث بمركز بحوث الصحراء، وتناول المحور الثاني "التغيرات المناخية وعلاقتها بانتشار الآفات والمسببات المرضية" ألقاه د. عمرو أبو العز رئيس وحدة لمكافحة الحيوية بمركز بحوث الصحراء، بينما استعرض د. حسن السيد عبده محور " التغيرات المناخية وأثارها على الثروة الحيوانية، واستعرضت د. أسماء درويش أستاذ باحث مساعد بمركز بحوث الصحراء المحور الاخير الخاص ب " أثر التغيرات المناخية على صحة الحيوان.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسام عبد العال أستاذ باحث بشعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء إلى أن الإرشاد الزراعي يقع عليه دور كبير في نشر المستحدثات والأفكار المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية وسبل التكيف مع آثارها السلبية بما ينعكس على كمية وجودة الإنتاج الزراعي والحيواني بالمناطق الصحراوية، وأكد " عبد العال" أهمية قيام الإرشاد الزراعي بتعديل سلوك الأفراد نحو التعامل الرشيد مع مكونات البيئة فهو أحد أهم السبل للحد من آثار تلك الظاهرة وهذا يتطلب المزيد من معرفتهم البيئية وتقوية إحساسهم بالعلاقة بين رفاهية المعيشة ومكونات بيئتهم مما يدفعهم للمحافظة عليها لتستمر بعطائها للأجيال القادمة.