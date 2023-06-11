قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، إن مصر تبنت خلال قمة المناخ COP 27 دعم موقف إفريقيا التي تعد من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية وتعانى العديد من دولها في توفير موارد الطاقة التقليدية أو الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، بما يستلزم النظر في أوضاع القارة بشكل مختلف ووضع الأولوية لتنمية موارد الطاقة لديها وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي لتحقيق انتقال عادل ومتوازن يراعى خصوصية أوضاعها.

البترول تكشف أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 حول إفريقيا

وذكرت الوزارة أهم المخرجات من مؤتمر المناخ COP27 وهي