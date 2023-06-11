الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول تكشف أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 حول إفريقيا

المناخ COP 27
المناخ COP 27

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، إن مصر تبنت خلال قمة المناخ COP 27 دعم موقف إفريقيا التي تعد من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية وتعانى العديد من دولها في توفير موارد الطاقة التقليدية أو الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، بما يستلزم النظر في أوضاع القارة بشكل مختلف ووضع الأولوية لتنمية موارد الطاقة لديها وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي لتحقيق انتقال عادل ومتوازن يراعى خصوصية أوضاعها.

البترول تكشف أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27  حول إفريقيا 

وذكرت الوزارة أهم المخرجات من مؤتمر المناخ COP27 وهي 

  • الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة في قطاع البترول المصري حتى عام 2035.
  • إصدار خارطة طريق من شرم الشيخ لخفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع البترول.
  • المشاركة في الإعلان عن إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون.
  • إصدار مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون.
  • المشاركة في توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
  • توقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة مع عدد من الشركات العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات، والتي تضمنت شركات شل، سياسبليت، جنرال إلكتريك، توتال إنرجيز، تحالف شركة بكتل، تويوتا تسوشو، مايكروسوفت و Hiiroc البريطانية.
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