أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اعتماد قطاع البترول لاستراتيجية جديدة للمسؤولية المجتمعية، تستهدف تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية والمجتمع المصري ككل.

وتشكل هذه المساهمات جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

تفاصيل استراتيجية البترول للمسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع

وتشمل محاور خطة عمل الاستراتيجية الجديدة للمسئولية المجتمعية التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة والمساواة بين الجنسين ، ومشروعات حماية البيئة ، هذا بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات الرئاسية كمبادرة "حياة كريمة" ، وقد تم تشكيل لجنة عليا للمسئولية المجتمعية برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية ، وتم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة وهيئة البترول والشركات القوابض لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية .

ولدى قطاع البترول أكثر من 120 شركة لها مساهمات ذات قيمة فعالة فى مناطق عملها المختلفة ، ومنها على سبيل المثال ما تم تخصيصه من شركة إينى الإيطالية أثناء تنمية حقل ظهر، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات تنمية مجتمعية بمحافظة بورسعيد لإنشاء مركز طبى يخدم أكثر من 20 ألف مواطن ومركز تدريب لتنمية مهارات الشباب ومدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة ، وجار إنشاء مركز التميز داخل حيز المدرسة بهدف صقل الشباب والقوة العاملة بالمهارات والتدريب العملى ، وتنفيذ شركة فينترشال ديا الألمانية حملة لترميم البيوت فى منطقة دسوق بكفر الشيخ وقامت بالفعل بترميم 200 منزل، كما قامت شركة شل الهولندية بخدمات لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى الصحراء الغربية ومطروح، وتجربة شركة أباتشى الأمريكية بتوفير برامج تعليمية لحوالى 50 ألف فتاة من البدو وكذلك تدريب ألف مدرس بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما ساهم قطاع البترول بحوالى 35 مليون جنيه فى دعم مستشفى أهل مصر بالأجهزة الطبية ، ومستشفى سرطان أطفال الأسكندرية لاستكمال مبنى العلاج الاشعاعى ومركز علاج أورام الأطفال ، ووزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا ، هذا بخلاف المشاركة فى إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج إعمار القرية بتكلفة حوالى 10 مليون جنيه ، وجارى استكمال بناء القرية على مرحلتين تاليتين .

كما افتتحت شركة كويت إنيرجى تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية ، مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية برأس غارب بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير ، واستغرقت 7 أشهر، وشملت تطوير المدرسة بالكامل وإعادة تحديثها، وتجهيزها لاستيعاب الأنشطة المدرسية المتنوعة وتقدم المدرسة خدماتها لـ 504 طالباً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الابتدائية.