الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الاعتماد والرقابة الصحية" تبحث توحيد الجهود العربية في مجال جودة الرعاية الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع الدكتور محمد العبد العالي، نائب وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، خلال زيارته جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بملتقى صحة إفريقيا في نسخته الثانية، سبل التعاون المشترك وتوحيد الجهود ما بين هيئة الاعتماد المصرية والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.

وناقش الجانبان فرص التعاون مع مختلف جهات الاعتماد العربية لعمل شهادة اعتماد عربية موحدة معتمدة عالميا خاصة بجودة الرعاية الصحية على مستوى الدول العربية.

واستعرض نائب وزير الصحة السعودي تجربة وزارة الصحة السعودية في العلاج عن بعد والمشروع الوطني للمستشفى الافتراضي والذي يعد إحدى المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم خدمات صحية افتراضية ذات جودة لمواطني المملكة.

وفي ذات الاطار، أشار الدكتور أحمد طه إلى عمل الهيئة على إصدار معايير منظمة للتطبيب عن بعد، مؤكدا أن التطبيب عن بعد أصبح واقعا لا مفر منه وهو ما أثبتته تجربة العالم مع جائحة كوفيد- 19.

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الاعتماد والرقابة الصحية توحيد الجهود العربية جودة الرعاية الصحية الجهود العربية الرعاية الصحية المملكة العربية السعودية

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