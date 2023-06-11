تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئها بلغ 12 سفينة، مشيرة إلى أنه تم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و519 شاحنة، و93 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 1150 راكبا.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم الأحد، بأن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و262 شاحنة، و79 سيارة.. فيما بلغت الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و257 شاحنة، و14 سيارة.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة “الحرية 2”، وغادرته السفينتان “بوسيدون إكسبريس، وأمل”، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و135 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية “وصول و مغادرة” للسفينة “سينا”.