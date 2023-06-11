تشييع جنازة الإعلامية فايزة واصف من مسجد الصديق بالشيراتون

تشيع أسرة الإعلامية الراحلة فايزة واصف جثمانها بعد ظهر اليوم إلى مقابر الأسرة بعد أن رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض بعد رحلة إذاعية وإعلامية تخطت الـ60 عامًا.

جنازة الإعلامية فايزة واصف

وكشف محمد توفيق واصف، نجل شقيق الإعلامية الراحلة، عن موعد الجنازة والعزاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف البقاء لله.. صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الضهر من مسجد الصديق بالشيراتون، العزاء يقتصر على الجنازة لا أراكم الله مكروهًا.

من هى فايزة واصف؟

- حاصلة على درجة البكالوريوس في مجال الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

- بدأت مسيرتها المهنية في الإعلام عن طريق الإذاعة عام 1963.

- قدمت برنامج تحت اسم أغنية اليوم.

- قدمت برنامج رسالة في التليفزيون المصري.

- قدمت برنامج حياتي أشهر البرامج على الإطلاق، حيث ظل يذاع لمدة 20 عامًا.

- فازت بكل الترقيات المتاحة لها من هيئة التوظيف في التليفزيون المصري.

- حاصلة على العديد من الدرجات والشهادات العلمية أبرزها شهادة في علم النفس والعلوم الاجتماعية.