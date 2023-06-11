الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تبدأ فعاليات الأنشطة الصيفية من مراكز الشباب

النشاط الصيفي للصرف
النشاط الصيفي للصرف الصحي بالإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن انطلاق الأنشطة الصيفية بمراكز الشباب بالتعاون مع مركز شباب النصر ضمن خطة الإدارة العامة للوعي البيئي بهدف رفع مستوي الوعي البيئي لدى الشباب.


ونفذت شركة الصرف الصحي يوما ترفيهيا توعويا لرواد مركز شباب النصر تضمن عقد ندوات توعوية وألعاب تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال وأنشطة عديدة ساهم فيها رواد المركز.

 

وأكد "نافع" أن الشركة تهدف إلى تنمية الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات الضخمة التي تقوم بها الدولة لتوصيل الخدمة لكافة المواطنين، والحفاظ على البيئة من مخرجات عمليات المعالجة وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على ممتلكات ومشروعات الدولة لدى المواطنين لتأسيس جيل جديد واع وقادر على تعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة مما يؤثر بالايجاب على استدامة الخدمات.

وأضاف أنه تم توعية المواطنين بطرق الإبلاغ عن الشكاوى وتعريفهم برقم الخط الساخن 175 أو رقم الواتس أب ⁦+20 120 117 5175⁩ أو على صفحة الشركة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

 

 

 

النشاط الصيفي للصرف الصحي بالإسكندرية
النشاط الصيفي للصرف الصحي بالإسكندرية
النشاط الصيفي للصرف الصحي بالإسكندرية
النشاط الصيفي للصرف الصحي بالإسكندرية
النشاط الصيفي للصرف الصحي بالإسكندرية
النشاط الصيفي للصرف الصحي بالإسكندرية
النشاط الصيفي للصرف الصحي بالإسكندرية
النشاط الصيفي للصرف الصحي بالإسكندرية
شركة الصرف الصحي بالاسكندرية مراكز الشباب رفع مستوي الوعي البيئي ندوات توعوية

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