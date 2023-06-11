الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غدا.. رئيسا فرنسا وبولندا والمستشار الألماني يبحثون زيادة الدعم لأوكرانيا

ماكرون وأولاف شولتز
ماكرون وأولاف شولتز

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس البولندي أندريه دودا، يوم غد الاثنين، اجتماع "مثلث فايمار" في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد، عن بيان للحكومة الألمانية، "إنه من المقرر أن يبحث الأطراف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتقديم المزيد من الدعم للشعب الأوكراني".

كما سيناقش الأطراف خلال الاجتماع الاستعدادات لقمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس المقرر عقدها في يوليو المقبل، يشار إلى أن "مثلث فايمار" هو تحالف ثلاثي بين ألمانيا وفرنسا وبولندا تأسس في مدينة فايمار الألمانية عام 1991.

إيمانويل ماكرون الرئيس البولندي باريس الرئيس الفرنسي حلف الناتو

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