الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الأحد 11 يونيو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "Astrology" حظك اليوم الأحد 11 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

الثور: 
هذه فترة من التأمل يمكنك فيها فهم المسائل بضوء مختلف، خاصة عندما يتعلق الأمر بمهنتك، كانت هناك العديد من التحديات الأخيرة التي حولت طريقك احترافيًا.

الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ نهج مختلف في عملك، فقد تقرر دمج أفكار ومهارات فريدة في العمل الذي تقوم به والعقلية التي تتخذها في الأعمال التجارية ، والتي تتنافى مع الطريقة التي قمت بها في الماضي.

العذراء: 
قد تشعر بالضغط من قبل عائلتك أو مجتمعك للقيام بأشياء لا تتفق مع رغباتك أو قيمك، قد يحاولون فرض رأيهم عليك أو التلاعب بمشاعرك لإجبارك على الامتثال.

لا تسمح لهم بالسيطرة على حياتك أو اختياراتك، كن صادقًا مع نفسك وأوضح موقفك بلطف ولكن بثبات، احترم رأيهم ولكن لا تخضع له، اتخذ القرارات التي تشعر أنها صحيحة بالنسبة لك، حتى لو كان ذلك يعني المخالفة أو المغامرة.

الجدي: 
قد تشعر بالضغط من قبل رئيسك أو زملائك في العمل للقيام بأشياء لا تتفق مع مهاراتك أو اهتماماتك، قد يحاولون فرض معاييرهم عليك أو التلاعب بطموحاتك لإجبارك على الامتثال.

لا تسمح لهم بالسيطرة على حياتك المهنية أو اختياراتك، كن صادقًا مع نفسك وأوضح أهدافك وتوقعاتك بلطف ولكن بثبات، اتخذ القرارات التي تشعر أنها صحيحة بالنسبة لك ، حتى لو كان ذلك يعني الانسحاب أو التغيير.


صفات الأبراج الترابية:
الأبراج الترابية مولود هذا النوع من الأبراج هادئ وجميل، يحب الاستقرار والأمان والرفاهية، يتمتع بصبر كبير وعزيمة قوية لتحقيق الأهداف.

كما أن مولود الأبراج الترابية عقلاني ومنظم، يحب العمل الدقيق الذي يتطلب التفكير والتخطيط، يمتلك موهبة كبيرة في الإدارة والتفاصيل، بالإضافة إلى أنه هادئ وحازم، يحب العمل الشاق والتركيز على الأهداف والنجاحات. يتمتع بالثقة في الذات والإصرار والتحمل من الصعاب.

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