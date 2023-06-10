تعرف على حصاد الغرفة التجارية بالإسماعيلية خلال 4 سنوات

نظمت الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد عثمان، مؤتمرا صحفيا، تحت عنوان "حصاد الغرفة التجارية خلال 4 سنوات في الفترة من 2019 إلى 2023".

وخلال كلمته، كشف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، عن حصاد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية من 2019 وحتى 2023.

وأشار عثمان، إلى عمل بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس لتبادل التعاون بين الغرفة التجارية وجامعة قناة السويس لتسويق منتجات كلية الزراعة والطب البيطري من المواد الغذائية في معارض الغرفة وأيضا اشتراك التجار في الدورات التدريبية التي تقيمها جامعة قناة السويس بالإضافة إلى إصدار كارت خدمات التجار (لعمل خصومات للتجار في المعامل والصيدليات وبعض المنتجات).



كما أشار رئيس الغرفة، إلى عمل بروتوكول تعاون مع شركة دلتا للتأمين ضد السطو والحريق على المحلات والمصانع بقيمة 60 جنيها سنويا وتغطية تأمينية بقيمة 100 ألف جنيه وعمل معرض للسلع المعمرة لأول مرة، وتنظيم حملة تحليل لفيروس كورونا لجميع التجار والعاملين في المحلات التجارية على نفقة الغرفة وتوفير بروتكول العلاج.



كما كشف "عثمان" القيام بالمساهمة في الدور المجتمعي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر المتضررة من حظر فيروس كرونا، كذلك إطلاق حملة (دفا) بتوزيع 2000 بطانية على على الأسر الأشد احتياجا في المراكز والقرى، وتوزيع شنط المدارس والأدوات المدرسية على الطلبة غير القادرين.



تضمن حصاد الغرفة خلال 4 سنوات، عمل ورش عمل لتعليم الفتيات والأطفال المنتجات اليدوية عن طريق مجلس سيدات الأعمال بمعرض الغرفة، كذلك تعظيم إيرادات الغرفة اضعاف الأعوام السابقة.

وحصل خلال هذه الفترة، مجلس إدارة الغرفة على موافقة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ووزير التنمية المحلية على الحصول على قطعة أرض بمساحة 2000 متر بنادي المنتزه لإقامة مقر إدارى للغرفة التجارية عليها.