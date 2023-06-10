السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النمسا: سياسات الحد من اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بعيدة عن التشديد

النمسا
النمسا

أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أن سياسات الحد من اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بعيدة كل البعد عن التشديد وتحتاج الى "التفعيل بما فيه الكفاية"، على حد تعبيره.

وقال نيهمر فى تصريح اليوم السبت إنه "من خلال الإجراءات الإلزامية الجديدة للحد من الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى يتم تنفيذ أحد مطالب النمسا، والتى ناضلنا من أجلها على جميع المستويات". 

وأضاف: "هذا لا يمكن إلا أن يكون الخطوة الأولى فى إصلاح سياسة اللجوء الفاشلة للاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن إيجاد حل حقيقى لتدفق المهاجرين سيظل هو تنفيذ إجراءات اللجوء فى بلدان ثالثة

وكان المستشار النمساوى قد رحب بنتائج اجتماعات وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى فى لكسمبورج قبل يومين، والتى أسفرت عن اتفاق جديد للحد من اللاجئين.

المستشار النمساوي كارل نيهمر اللجوء الاتحاد الأوروبي مطالب النمسا

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