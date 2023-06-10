السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفرنسي يؤكد رغبة بلاده تعزيز التعاون مع إيران

ماكرون
ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، تعزيز العلاقات الخاصة برفع العقوبات والتطورات الإقليمية وكيفية مواصلة التعاون. 

 

وقالت وكالة تسنيم الدولية للأنباء: إن نائب الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد جمشيدي، أكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصل اليوم برئيسي وأجرى مباحثات لمدة 90 دقيقة، حيث أكد ماكرون أنه يسعى إلى التفاعل والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".


وأضاف،" كما اتفق الرئيسان على تعزيز العلاقات وخاصة المحادثات الخاصة برفع العقوبات والتطورات الإقليمية وكيفية مواصلة التعاون".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

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