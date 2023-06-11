أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023
يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت للمهتمين بسوق العقارات والعاملين في قطاع العقارات لرصد آخر تطورات الأسعار في السوق.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023
نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023 وفق آخر تحديث لها.
أسعار الحديد اليوم الأحد 11 يونيو 2023
حديد عز 37,500 جنيه
حديد بشاى 37,000 جنيه
حديد العتال 37,000 جنيه
حديد عطية 37,000 جنيه
حديد سرحان 33,500 جنيه
حديد المراكبى 33,500 جنيه
حديد المصريين 36,000 جنيه
حديد الكومى 33,700 جنيه
حديد المعادي 33,700 جنيه
حديد بيانكو 33,500 جنيه
حديد العشري 34,000 جنيه
حديد مصر ستيل 34,000 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023
أسمنت المسلح 1,830 جنيها
أسمنت النصر 1,795 جنيها
أسمنت الفهد 1,700 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,690 جنيها
أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات
أسمنت العسكري 1,730 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه
أسمنت حلوان 1,750 جنيها
أسمنت السهم 1,730 جنيها
أسمنت السويدي 1,900 جنيه
جنوب الوادي 1,720 جنيها
أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيها
أسمنت الممتاز 1,840 جنيها
أسمنت السويس 1,850 جنيها
أسمنت المعلم 1,670 جنيها
أسمنت تايتان 1,850 جنيها
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,790 جنيها
أسمنت النهضة 1,820 جنيها
أسمنت أسوان 1,780 جنيها
أسمنت السد العالي 1,780 جنيها
أسمنت قنا 1,830 جنيها
أسمنت المصريين 1,770 جنيها
أسمنت المصري 1,840 جنيها
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,740 جنيها
أسمنت المنيا 1,730 جنيها
أسمنت البرج 1,850 جنيها
أسمنت الماكس 1900 جنيه
أسعار الطوب الأحمر اليوم الأحد 11 يونيو 2023
طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه
أسعار الرمل اليوم الأحد 11 يونيو 2023
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 مترا مكعب 210 جنيهات