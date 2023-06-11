يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت للمهتمين بسوق العقارات والعاملين في قطاع العقارات لرصد آخر تطورات الأسعار في السوق.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023

نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023 وفق آخر تحديث لها.

أسعار الحديد اليوم الأحد 11 يونيو 2023

حديد عز 37,500 جنيه

حديد بشاى 37,000 جنيه

حديد العتال 37,000 جنيه

حديد عطية 37,000 جنيه

حديد سرحان 33,500 جنيه

حديد المراكبى 33,500 جنيه

حديد المصريين 36,000 جنيه

حديد الكومى 33,700 جنيه

حديد المعادي 33,700 جنيه

حديد بيانكو 33,500 جنيه

حديد العشري 34,000 جنيه

حديد مصر ستيل 34,000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023

أسمنت المسلح 1,830 جنيها

أسمنت النصر 1,795 جنيها

أسمنت الفهد 1,700 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,690 جنيها

أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات

أسمنت العسكري 1,730 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه

أسمنت حلوان 1,750 جنيها

أسمنت السهم 1,730 جنيها

أسمنت السويدي 1,900 جنيه

جنوب الوادي 1,720 جنيها

أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيها

أسمنت الممتاز 1,840 جنيها

أسمنت السويس 1,850 جنيها

أسمنت المعلم 1,670 جنيها

أسمنت تايتان 1,850 جنيها

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,790 جنيها

أسمنت النهضة 1,820 جنيها

أسمنت أسوان 1,780 جنيها

أسمنت السد العالي 1,780 جنيها

أسمنت قنا 1,830 جنيها

أسمنت المصريين 1,770 جنيها

أسمنت المصري 1,840 جنيها

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,740 جنيها

أسمنت المنيا 1,730 جنيها

أسمنت البرج 1,850 جنيها

أسمنت الماكس 1900 جنيه





أسعار الطوب الأحمر اليوم الأحد 11 يونيو 2023

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه



أسعار الرمل اليوم الأحد 11 يونيو 2023



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 مترا مكعب 210 جنيهات





