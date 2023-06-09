الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ 10800 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 13000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 13000 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“: 10800 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي” ”حورس”: 2000 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية: 1850 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 9/6/2023

وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنيني” 13700 جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه، بينما بلغ سعر كسب صويا محلي 44%: 33000 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا 46% محلي: 34000 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد” : 36900 جنيه أرضه، بينما بلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500 جنيه ”أرضه”، في حين بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد”: 28600 جنيه ”أرضه”، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي”: 23800 جنيه ”ارضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%: 24000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 47000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين ”محلي”: 48700 جنيه، بينما سجل سعر طن ردة بران محلي: 11600 جنيه، في حين سجل سعر طن النخالة الخشنة: 11700 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، فيما سجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيهًا.

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أسعار أعلاف الدواجن 

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23500 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهى 23350 جنيهًا للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 23200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20400 جنيه، كما سجل كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19800 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 19600 جنيه.

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