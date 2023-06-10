السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد يكشف أسباب ضعف تمويل المنظمات الدولية للاجئين بالدول

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، الباحث في الشئون الدولية، إن المنظمات الدولية الخاصة باللاجئين تعاني مأزقًا أخلاقيًا عميقًا للغاية ولا يوجد لديهم مسئولية أخلاقية تجاه اللاجئين.

الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان تستغله لأهوائهم الشخصية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الدول التي ترفع شعار حقوق الإنسان واللاجئين تستغل الأمر لأهوائهم الشخصية لأنها أول الدول التي أغلقت حدودها في وجه اللاجئين.

وعن أسباب عدم تمويل المنظمات الدولية للدول التي بها أعداد كبيرة للاجئين، أكد أن أول الأسباب هي نقص التمويل للمنظمات الدلولية، اشتراطها لبعض الاشتراطات، عدم قدرة المنظمات الدولية تسجيل عدد اللاجئين بمصر، وكذلك عدم قدرتها للتعامل مع أكثر من جبهة لأنه انفجرت الأوضاع في أكثر من دولة عربية في السنوات الأخيرة، ولتراجع المانحيين الدوليين عن الوفاء بالتزامتهم.

أسامة السعيد المنظمات الدولية اللاجئين عدم تمويل المنظمات حقوق الانسان مصر

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