قبل انطلاقها بساعات.. رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة 2023، قبل ساعات من انطلاق الامتحانات المقرر بدأها من يوم 12 يونيو بعد غد الإثنين، لأداء المواد الغير مضافه للمجموع.

وقال الوزير: أتوجه بحديثي إليكم بمشاعر الأب قبل منصبي كوزير للتربية والتعليم والتعليم الفني..وها نحن على أعتاب امتحانات الثانوية العامة أتقدم إليكم بعدد من الرسائل التي قد تمثل نقاط مضيئة في حياتكم المقبلة.. فأنتم عماد الوطن وحاضره ومستقبله.

وأضاف: اجتهدوا في العلم فهو مفتاحكم لفرص المستقبل، واعلموا أن أدوات التقييم لا تقف عند مجرد اجتياز امتحانات فهي مرحلة في رحلتكم الطويلة في الحياة التي أتمنى من الله أن يسدد فيها خطاكم لنباهي بكم الأمة ونصنع بكم حاضرا مضيئا ومستقبلا باهرا لوطننا الحبيب.

واستكمل الدكتور رضا حجازي: "ضعوا أهدافكم أمامكم، واستعينوا بالإصرار على النجاح والثقة في قدراتكم فهي أدوات نجاحكم".

وتابع وزير التربية والتعليم: "إيمانا بدوركم الهام في النهوض بمستقبل الأمة، أود أن أؤكد لكم أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لكم أثناء الامتحانات وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

واختتم الوزير رسائلة لطلاب الثانوية العامة قائلا: "اطمئنوا واجتهدوا واعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".