جويل روبين: ترامب رفض إعادة الوثائق السرية وقد يفقد حقوقه القانونية 

قال جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا سابقًا، إن لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سابقة لم يسبق أن وجهت ضد أي رئيس أمريكي.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك بعض المعلومات الجديدة أفرج عنها إلى المحكمة، وتتسق بشكل كبير بشرح أسباب والأسس القانونية للائحة الاتهامات، وهناك العديد من الفرص للرئيس السابق ترامب لتقديم المعلومات وإعادة الوثائق السرية للولايات المتحدة، لكنه يصر على أكاذيبه ويرفض إعادتها، ما سيؤدي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح أن المعلومات السرية الموجودة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجدت في عدة صناديق جمعوها في ظروف معينة، وتمت إعادتها في ذلك الحين، والمعلومات السرية تعني أنها تختص بالأمن القومي الأمريكي، والحكومة الحالية هي المختصة بالاحتفاظ بها، والاحتفاظ بها خارج ذلك الإطار يعد جريمة.

وأردف: "ترامب رفض إعادة الوثائق السرية، وشارك المعلومات السرية الأمريكية مع أشخاص ليس لديهم حق الاطلاع عليها، ويتفاخر بهذا الأمر، أما هيلاري كلينتون وبايدن فلم يتخذا معلومات سرية بشكل مقصود".

وعن تنحي محامي ترامب، عن القضية، قال روبين إن ترامب خسر كل مناصريه داخل الحزب الجمهوري، وكانوا هم العقل المدبر له، مشيرًا إلى أنه دفع محاميه للكذب أمام الحكومة الفيدرالية ما دفعهم للاستقالة تجنبًا لتلك الإجراءات الخاطئة.

وختم بأن ترامب قد يفقد حقوقه القانونية في هذه القضية، لكنه ما زال يستغل القضايا ضده لحشد المزيد من الدعم والتمويل لحملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بينما يقول الديمقراطيون إنه لا يمكن التصويت لمجرم لا يحمي المصالح الأمريكية.