عالم مصري في الخارج يطالب بأن تكون مصر رائدة في مجال عزل الكربون

استقبل المهندس إسماعيل احمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج الدكتور المهندس أحمد سعيد أبوسيد العالم في مجال البترول والأبار والمخلفات الصناعية، وهو رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة والمناخ، وتعمل إحدى شركاته في مجال دفن المخلفات العضوية من محطات الصرف الصحي، وتقدم الدكتور أحمد سعيد بمشروع لوزارة الهجرة أشار فيه إلى ضرورة أن تكون مصر رائدة في مجال عزل الكربون.

حضر الاستقبال المستشار محمد أبو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد وصفوت البنا، والدكتور احمد ياقوت، والدكتور سامح عباس.

واطلع الدكتور أحمد سعيد على المقر الرئيسي في القاهرة نظراً لكونه أحد الأعضاء في فرع أمريكا، كما شاهد نشاطات الاتحاد والخدمات التي يقدمها لأبنائنا في الخارج في كل أنحاء العالم، وخاصة في مجال الصحة والتعليم وخدمة الجاليات المصرية حول العالم.

وأشار الدكتور أبو سيد إلى مبادرة تدريس الطلبة باللغة العربية والتي يتبناها المجتمع العربي في هيوستن.