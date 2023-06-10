السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس جنوب إفريقيا يبحث مع نظيره الصينى حل الأزمة الأوكرانية

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا

بحث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مبادرة السلام الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا خلال الاتصال عن أن وفدًا من قادة سبع دول إفريقية سيتوجه إلى روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب، لبحث المبادرة مع الطرفين.

كما أشاد رامافوزا بمبادرة السلام الصينية، مؤكدًا لنظيره الصيني، دعم جمهورية جنوب إفريقيا ورؤساء عدد من الدول الإفريقية الأخرى للمبادرة الصينية الرامية لإنهاء الصراع الأوكراني بالطرق السلمية، وفقًا لما أعلنته الرئاسة الإفريقية في بيان لها اليوم.

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بمبادرة السلام الإفريقية، مشددًا على أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين الأفارقة، والأمن الغذائي في القارة السوداء بشكل عام.

وبحث الطرفان خلال الاتصال الهاتفي التعاون الثنائي بين بلديهما والتعاون في إطار مجموعة بريكس التي تضم كلًا من روسيا والصين وجمهورية جنوب إفريقيا والبرازيل والهند، واستعداد قمة المجموعة المقبلة.

وأكد الرئيسان عزمهما العمل بشكل مشترك لضمان نجاح قمة بريكس القادمة.

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