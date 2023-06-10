موقف إمام عاشور من العودة إلى الزمالك الموسم المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم السابق والمحترف حاليًا في صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن إمام عاشور تواصل مع مسئولي الزمالك وأبلغهم برغبته في العودة إلى صفوف الفريق ورحيله عن صفوف فريقه الدنماركي.

وشهدت الساعات الماضية جلسة بين اللاعب ومسئولي لجنة الكرة بالزمالك وعرضوا عليه العودة للفريق وجاء الرد بالموافقة.

وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور أكد لمسئولي الزمالك أن الأولوية لديه تتمثل في الانضمام للزمالك عن أي عرض آخر داخل الدوري المصري بشرط المفاوضات الجدية من جانب الإدارة البيضاء مع ناديه الدنماركي.

ويواجه الزمالك مشكلة مالية كبيرة في الوقت الحالي وهو الأمر الذي قد يعيق إتمام الصفقة خاصة أن ميتلاند دفع ما يقرب من 4 ملايين دولار نظير ضم إمام عاشور ولن يفرط فيه بسهولة.

ويغيب عاشور عن معسكر المنتخب الوطني حاليًا بسبب الإصابة التي يعاني منها وعلى إثرها غاب عن صفوف فريق ميتلاند في المباريات الماضية لفريقه وعاد إلى مصر.