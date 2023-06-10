السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فضيحة "بارتي جيت" تطيح ببوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق من البرلمان

بارتي جيت
بارتي جيت

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن استقالة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق من البرلمان، بسبب  فضيحة "بارتي جيت"، التي أثارت جدلًا واسعًا في بريطانيا.

ماهي فضيحة بارتي جيت؟

وكشف التقرير أنه في أعقاب جائحة كورونا قام جونسون باستضافة مناسبات في مقر داونينج ستريت، وهو مقر إقامة رئيس وزراء بريطانيا، مما أدى لانتهاك القيود الصحية المتصلة بالجائحة.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، صورًا محرجة لجونسون تعود لعام 2020، حينما كان يشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا تظهر خرقة للقواعد الصحية المتصلة بكورونا، وفرضت الشرطة في وقت لاحق غرامة على جونسون لحضوره حفل عيد ميلاده  لانتهاك القواعد الصحية خلال فترة الجائحة، مما يجعله اول رئيس وزراء يتبين أنه انتهك القانون.

بوريس جونسون البرلمان بريطانيا جائحة كورونا القيود الصحية الجائحة

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