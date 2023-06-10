"إقالات جماعية" لأعضاء "كُتاب مصر" بسبب الاشتراكات السنوية

حالة من الغضب انتابت عددًا من أعضاء النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر مؤخرًا بعد إبلاغهم بإزالة صفة العضوية بسبب تأخرهم فى سداد اشتراكهم السنوى؛ وبحسب المادة 14 من قانون الاتحاد رقم 65 لسنة 1975 بخصوص إنشاء اتحاد الكتاب الصادر بتاريخ 31 يوليو لسنة 1975 تنص على أنه إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، تزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ)، بقرار من مجلس الاتحاد.

كما تنص المادة 15 على إخطار العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، كما تنص مادة 16 من القانون على إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية، كما تنص المادة 17 على أنه لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور.

ورغم ما تنص عليه مواد قانون الاتحاد من شروط العضوية؛ إلا أن عددًا من أعضائه عبروا عن استيائهم من تلك المواد التى تحصر عضو الاتحاد فى خانة الاشتراك المادي دون النظر لإسهاماته ومنجزه الفكرى والأدبي؛ وهو ما تبين فيما كتبته الدكتورة مروة مختار، الناقدة الأدبية ومديرة مركز الدراسات الثقافية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": حيث قالت "لما كان كاتب بيموت كانوا بيشوفوا هو عضو نقابة ولا لأ عشان يكتبوا نعيه على صفحة اتحاد الكتاب.. لو عضو الله يرحمه مش عضو منعرفهوش.. وأنا بدورى بقولكم إن نعيي لن يكتب على صفحتهم لأنى نسيت تجديد الاشتراك ومن ثم سحبوا العضوية .. وللأسف سبب النسيان أنى كنت أسدد عددًا من السنوات مقدمًا أظن 3 آخر مرة خشية أن أنسى وكنت أذهب فقط لاستخراج الكارنيه لأنى مسددة مسبقًا.. أما وقد نسيت فقد تفضلوا عليّ بسحب العضوية .. وحرمونى من نعي على صفحتهم عند رحيلي".

فى الوقت نفسه، علم "الدستور" قيام النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بسحب العضوية من أعضائه لمن لم يسدد الاشتراك السنوى دون إخطار، رغم أن قانون الاتحاد ينص على إخطار العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.