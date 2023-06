22 يونيو.. محمود سعد يحاور أحمد أمين في "Sold Out" عبر "WATCH IT"

يحل النجم أحمد أمين ضيفًا على برنامج "SOLD OUT" والذي يعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك يوم الخميس الموافق 22 يونيو، ويحاوره الإعلامي محمود سعد.

وكانت حلقة النجم أحمد أمين قد تم تسجيلها في الأيام الماضية في حلقة مباشرة على أحد المسارح الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، والذي يتفاعل مع الحوار ويوجه العديد من الأسئلة للضيف.

وتعتبر حلقة النجم أحمد أمين هي الثالثة ضمن حلقات "SOLD OUT INTERVIEWS"، وسبق أن استضاف الإعلامي محمود سعد يوم الأربعاء قبل الماضي النجمة منى زكي، وتصدرت الحلقة قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتحدث أحمد أمين خلال الحلقة عن بداية دخوله المجال الإعلامي والفني وأبرز المحطات الفنية في مشواره، كما سيتحدث عن كواليس آخر أعماله الدرامية، مسلسل "الصفارة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وعن النجاح الكبير الذي حققه العمل.

برنامج "SOLD OUT" هو برنامج ترفيهي يضم ثلاث نسخ لثلاث فقرات، والنسخة الأولى بعنوان "SOLD OUT Interviews" عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامي محمود سعد مع النجوم والمشاهير، ويشارك الجمهور فيها، والنسخة الثانية "SOLD OUT Music" تقدم حفلات لأبرز النجوم والطرب، أما النسخة الثالثة "SOLD OUT Comedy" فيتم تقديم خلالها فقرات ستاند آب كوميدي ومواهب كوميدية ترفيهية.

يذكر أن آخر أعمال أحمد أمين الفنية مسلسل "الصفارة"، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وتضمن 15 حلقة فقط، وشارك في بطولته كل من طه دسوقي وحاتم صلاح وآية سماحة، كتابة سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، إخراج علاء إسماعيل، ودارت قصته حول فؤاد الذي يعمل مرشدًا سياحيًا ويكره ما وصلت إليه حياته، ويسرق من أحد سكان سيوة قطعة أثرية فرعونية (صفارة الملك توت) والتي تعيد من يستخدمها 3 دقائق من ماضيه ليغير فيها ما يشاء، ليدخل في رحلة لتغيير ماضيه والوصول إلى كل أحلامه.