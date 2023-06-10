السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على أماكن العيادات المتنقلة للمرحلة الثانية من "حقك تنظمي" بالإسكندرية

حملة حقك تنظمي بالإسكندرية
حملة حقك تنظمي بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بدء المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية غدا من 11 وحتى 15 يونيو 2023 بـ4 مناطق طبية (الجمرك-العجمي-العامرية-برج العرب)  وذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وتقدم خدمات الحملة التنشيطية بجميع عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية بالإضافة للعيادات المتنقلة.

 

وتنشر "الدستور" أماكن العيادات  الطبية المتنقلة 

-العيادات المتنقلة بمنطقة الجمرك الطبية
(أمام فندق أمون -حارة البلقطرية- ميدان سيد العدوي- ميدان سيدي ياقوت- سوق السنوسي باللبان).

-العيادات المتنقلة بمنطقة العجمي الطبية
(مسجد الكريم- جمعية دواء القلوب- مسجد الرضوان- مسجد الصفوان بجهينة- جمعية الصغير بالهانوفيل).

-العيادات المتنقلة بمنطقة العامرية الطبية 
(قرية حارس2- البصره- الشيخ بدوي- الجزائر- المهندسين).


-العيادات المتنقلة بمنطقة برج العرب الطبية 
( قرية عبد الباسط- بنجر السكر قرية 1- بنجر السكر قرية 2- بنجر السكر قرية 7- البرج القديم).

 

حصيلة المنتفعين بالمرحلة الأولى بالإسكندرية


وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن عدد المنتفعات بالمرحلة الأولى والتى استمرت في الفترة من 4 وحتى 8 يونيو الجاري هو  11607 وعدد المنتفعات الجدد 1900 سيدة، وتم عمل أشعة تليفزيونية لعدد 2588 سيدة ومتابعة حمل لعدد 653 سيدة حامل، وتم الكشف المبكر عن أورام الثدي لـ1292 سيدة، وكشف باطنة لعدد 1727 سيدة وكشف أطفال لعدد 1774 طفل و تم عمل 20 ندوة اعلامية بعدد حضور ٩٥٩ من الرجال والسيدات.

وأوضحت الدكتورة هنادي سامي مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه قد أقيم على هامش الحملة عدد من المعارض لنوادي المرأة التى تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة ولها دور عظيم في تنمية الأسرة المصرية وحل القضية السكانية.

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مديرية الشؤون الصحية الإسكندرية المرحلة الثانية حقك تظمي صحة الإسكندرية

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