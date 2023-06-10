منتخب مصر للإعاقات الذهنية يسطر إنجازًا بحصد 27 ميدالية

دورة الألعاب العالمية

أسدل الستار اليوم السبت، على منافسات المنتخب المصرى للإعاقات الذهنية، في دورة الألعاب العالمية، والتي أقيمت في فرنسا خلال الفترة من 4 حتى 10 يونيو الجاري.

واستطاع المنتخب المصري حصد 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، و11 ميدالية برونزية، وتعود بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنيه مساء غد الأحد.

وقد شاركت مصر ببعثة مكونة من 57 فردا، منها 35 لاعبا ولاعبة في 5 ألعاب في البطولة من أصل 14 رياضة مختلفة، هي "ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، الفروسية، والكاراتيه".

حيث حقق لاعبو المنتخب المصري ميداليتين برونزيتين في منافسات تنس الطاولة التي أقيمت اليوم السبت، فقد حقق اللاعبان يوسف شريف وكريم شريف الميدالية البرونزية في منافسات فرق الرجال، بينما حقق الثنائي رحمة خالد وإسراء عبد الرءوف الميدالية البرونزية في منافسات فرق السيدات.

الجدير بالذكر أن قد حقق لاعبو المنتخب المصري 5 ميداليات متنوعة في منافسات ألعاب القوى التي أقيمت أمس الجمعة، فقد حصل اللاعب علي عبد الله على الميدالية الفضية في سباق 200 متر.

بينما حققت اللاعبة فاطمة الزهراء محمد الميدالية الذهبية في سباق 800 متر، وحصد اللاعب سيف أحمد الميدالية الذهبية في سباق الرمي بالرمح، كما حصلت اللاعبة سامية محمد على الميدالية الذهبية في سباق الرمي بالرمح، وتوجت اللاعبة ريتاج أحمد بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر.

وقد حقق لاعبو المنتخب المصري 9 ميداليات في منافسات البطولة التي أول أمس الخميس، فقد حصل اللاعب محمد جودة على الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر حرة في منافسات السباحة.

أما في منافسات ألعاب القوى، فقد حققت اللاعبة ريتاج أحمد الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، وحصد اللاعب علي عبد الله الميدالية الفضية في سباق 400 متر، بينما حصلت اللاعبة شهد أحمد على الميدالية الفضية في سباق 400 متر.

وفي منافسات تنس الطاولة، حصل كلًا من اللاعب يوسف شريف واللاعبة رحمة خالد على الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط، كما حقق الثنائي يوسف شريف وكريم شريف الميدالية البرونزية في زوجي الرجال، وحصد الثنائي رحمة خالد وإسراء عبد الرءوف الميدالية البرونزية في زوجي السيدات.

بينما في منافسات الكاراتيه، تمكنت اللاعبة نادين ناجي من حصد الميدالية البرونزية، كما حصلت اللاعبة سلمى علاء الدين على الميدالية البرونزية.

وكان قد حصد اللاعبون 11 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة، فـ في منافسات السباحة، استطاعت اللاعبة فاطمة الصاوي تحقيق الميدالية البرونزية في سباق 400 متر متنوع، كما حقق اللاعب محمد عيد أبو جودة ميداليتين، فقد حصل على الميدالية الفضية في سباق 800 متر حرة، وحصد الميدالية البرونزية في سباق 50 متر باك.

أما في منافسات ألعاب القوى، فقد حققت اللاعبة فاطمة الزهراء الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر عدو، وحصد اللاعب سيف علي بدر الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة بمنافسات الداون سيندروم.

كما حصلت اللاعبة سامية محمد على الميدالية الذهبية في مسابقة قذف القرص، وحقق اللاعب علي عبدالله الميدالية الفضية في سباق 100 متر عدو.

وحصد اللاعب عمر علاء ميداليتين ذهبيتين، أحدهما في مسابقة دفع الجلة، والأخرى في مسابقة قذف القرص، كما حققت اللاعبة ريتاج أحمد الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو.

وفي منافسات تنس الطاولة، استطاع اللاعب مروان عماد تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات فردي توحد.

و حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع لاعبي ولاعبات بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك من أجل تقديم التهنئة لهم وتحفيزهم على تقديم مستويات متميزة فيما تبقى لهم من منافسات البطولة.

ويترأس البعثة محمود عبدالحليم الشيخ فيما تتواجد أماني ضرغام كنائبة لرئيس البعثة، بينما تحضر أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد صفتها الدولية كعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، و سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة، من جميع أنحاء العالم يمثلون 95 دولة، في جميع الألعاب الرياضية المختلفة.