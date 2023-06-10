السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري": تأهيل وتبطين الترع بشرق الدلتا يرفع القيمة السوقية للأراضي

المشروع القومي لتأهيل
المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة

واصلت الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بشرق الدلتا التابعة لوزارة الري، اليوم السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ تأهيل وتبطين عدد من الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة شلباية بزمام هندسة طوخ بالقليوبية، ضمن خطة أعمال المرحلة الأولى من المشروع، التى تستهدف تحقيق عدة مكاسب للمواطنين، منها رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترع بعد عملية التأهيل والتبطين، وزراعة أراضٍ كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات مما يساهم في رفع إنتاجية المحاصيل.

أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة

من جانبه، أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى لـ"الدستور"، أهمية أعمال تأهيل وتبطين الترع في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية أثناء زراعة المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن المشروع يستهدف زيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبها ومواجهة أي تعديات عليها.

أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة

كذلك، تستهدف أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل الترع، تنفيذ عدة أعمال ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لرفع كفاءة الترع التى عانت خلال سنوات من اتساع المجرى المائى وما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه بها، وتحقيق بيئة نظيفة بالمناطق المحيطة بها.

الاحتياجات المائية استهلاك المياه الأراضي الزراعية الترع المتعبة التوسع الافقي المبادرة الرئاسية القيمة السوقية المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع الموارد المائية والري

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

تطوير الموانئ البحرية.. إعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر

"الداخلية" تعلن مغادرة أول فوج من حجاج القرعة

عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

تحديد إقامة الصالون الثقافي الرابع لدار الكتب في طنطا

زيلينسكى: سنتوصل قريبًا لاتفاق مع حلفائنا للحصول على طائرات مقاتلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

التخطيط الفلسطيني: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين