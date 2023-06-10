"الري": تأهيل وتبطين الترع بشرق الدلتا يرفع القيمة السوقية للأراضي

واصلت الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بشرق الدلتا التابعة لوزارة الري، اليوم السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ تأهيل وتبطين عدد من الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة شلباية بزمام هندسة طوخ بالقليوبية، ضمن خطة أعمال المرحلة الأولى من المشروع، التى تستهدف تحقيق عدة مكاسب للمواطنين، منها رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترع بعد عملية التأهيل والتبطين، وزراعة أراضٍ كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات مما يساهم في رفع إنتاجية المحاصيل.

أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة

من جانبه، أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى لـ"الدستور"، أهمية أعمال تأهيل وتبطين الترع في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية أثناء زراعة المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن المشروع يستهدف زيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبها ومواجهة أي تعديات عليها.

أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة

كذلك، تستهدف أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل الترع، تنفيذ عدة أعمال ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لرفع كفاءة الترع التى عانت خلال سنوات من اتساع المجرى المائى وما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه بها، وتحقيق بيئة نظيفة بالمناطق المحيطة بها.